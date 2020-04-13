وزير الاتصالات: البنية المعلوماتية أثبتت جدارتها في الأسبوعين السابقين (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أكثر من 600 ألف طالب أدوا الامتحانات إلكترونيًا بدون أي عناء أو مشاكل، لافتًا إلى أن البنية المعلوماتية أثبتت جدارتها في الأسبوعين السابقين.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مشروع رفع كفاءة البنية المعلوماتية الذي أتمته الحكومة المصرية بكلفة قدرها 30 مليار جنيه تحملتها الدولة هو الذي أهلها لاستيعاب الأحمال الزائدة.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أن العالم كله يوجه أحمال على الإنترنت في الفترة الحالية.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



