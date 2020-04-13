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حمد إبراهيم يكشف كيف تم إستبعاده من تدريب مصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:31 ص
حمد إبراهيم
حمد إبراهيم
محمد جمال

تحدث حمد إبراهيم المدرب العام لنادى مصر المقاصة عن الفترة السابقة والذى كان مرشح للدخول ضمن جهاز منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال ولكن تم إختيار حسام البدري 

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن مسئولي اتحاد الكرة حاولوا استبعاده من الجهاز المعاون لإيهاب جلال، بعدما استقروا على تعيينه قبل تنصيب حسام البدري، كمديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتحاد الكرة ضغطوا على الكابتن إيهاب جلال من أجل استبعادي وكانوا يرغبون في ضم محمد شوقي للجهاز المعاون لإيهاب جلال".

وتابع: "لم يتم ترشيح محمد شوقي فقط بدلا مني ولكن كان هناك عدد كثير من الأسماء إلا أن إيهاب جلال تمسك بخدماتي"

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