صاحب فندق مستضيف للعائدين يكشف أوضاعهم مع العزل الصحي

قال رامي فايز، صاحب أحد فنادق مرسى علم، إن رجال الأعمال والشعب والحكومة في سلسلة واحدة يكمل بعضها بعضًا.





وأشار "فايز"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن جميع العادين من الخارج في غرف منعزلة ولا يختلطون بأحد لحين انتهاء فترة العزل الصحي.





ولفت صاحب أحد الفنادق الشهيرة بمرسى علم، إلى أن نسبة العائدين بالحجر الصحي وصلت إلى70%، مؤكدًا أن كل إمكانيات الدولة مسخرة للعائدين من الخارج.



