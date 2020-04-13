Advertisements

سيمون تنعي والدة والدة دنيا عبدالعزيز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نعت الفنانة سيمون والدة دنيا عبد العزيز التي توفيت أمس ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشرت سيمون صورة لدنيا عبدالعزيز ووالدتها عبر حسابها بانستجرام

وكتبت قائلة: "حبيبتي يا دنيا البقية في حياتك جودي الغالية أنا حاسة بيكي قوي ، الله يرحمها".

وعلق أحد المتابعين قائلًا: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، "توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس: حصلنا دواء كورونا بتقدير اليابان للسيسي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي