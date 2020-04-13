سيمون تنعي والدة والدة دنيا عبدالعزيز

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نعت الفنانة سيمون والدة دنيا عبد العزيز التي توفيت أمس ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سيمون صورة لدنيا عبدالعزيز ووالدتها عبر حسابها بانستجرام



وكتبت قائلة: "حبيبتي يا دنيا البقية في حياتك جودي الغالية أنا حاسة بيكي قوي ، الله يرحمها".



وعلق أحد المتابعين قائلًا: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".



يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، "توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.