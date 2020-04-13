تحذير عاجل من وزارة الأوقاف للمواطنين

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أصدرت بيانًا اليوم، أكدت فيه أن صلاة الغائب تتم فرادى خاصة في الظروف التي نمر بها حاليًا، وأنها مشاركة إنسانية مستحبة، ومواساة لأهالي المتوفيين و البيان حذر من صلاة الجماعة؛ لعدم انتشار الفيروس.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المواطن المصري يلتزم يومًا بعد يوم بالتعليمات، مناشدًا المواطنين بعدم التجمعات.





وتابع: "أغلقنا المساجد وأوقفنا صلاة الجماعة حتى ننجوا من فيروس كورونا"، متابعًا: "الوزارة تحذر من أي دعاوى لصلاة الجماعة أو الجنائر لعدم انتشار الفيروس".



