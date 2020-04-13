تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

علق الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على واقعة رفض بعض الأهالي دفن موتى مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المصابين منه قائلًا: إن ذلك لا يعد تنمرًا بل يندرج تحت مسمى "النبذ الاجتماعي"، موضحًا أن الخوف الشديد مع جهل البعض بطبيعة الفيروس القاتل، يجعلهم فريسة للنبذ الاجتماعي، وهو أن يصدر من الإنسان أمور لا تتوافق تمامًا وطباعه العادية.





وأضاف "مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المشاهد السلبية التي نشاهدها من البعض مثل الهرب من مصابي كورونا، أو التصدي لدفنهم في المقابر، ناتج عن الخوف، وتابع:"الدافع من وراء هذا هو الخوف.. وهو ما نسميه بالنبذ الاجتماعي وليس كره للشخص أو إهانته والعمد فى أذيته، ولكن الإنسان تحت تأثير الخوف تصدر منه أفعال خلاف ما يكون عليه في الأحوال الطبيعية".





وأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أننا في حاجة إلى حالة من الطمأنة مقابل حالة التخويف من فيروس كورونا حتى يحدث التوازن المطلوب الذي يجعل المواطنين لا تصدر منهم أشياء تخالف عادات وتقاليد المجتمع المتعارف عليها، وتابع: "التوعية أمر ضروري ومطلوب وفى حالة استمرار ظاهرة النبذ الاجتماعي يتم تطبيق القانون على المخالفين".



