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تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا
الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:43 ص
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على واقعة رفض بعض الأهالي دفن موتى مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المصابين منه قائلًا: إن ذلك لا يعد تنمرًا بل يندرج تحت مسمى "النبذ الاجتماعي"، موضحًا أن الخوف الشديد مع جهل البعض بطبيعة الفيروس القاتل، يجعلهم فريسة للنبذ الاجتماعي، وهو أن يصدر من الإنسان أمور لا تتوافق تمامًا وطباعه العادية.
وأضاف "مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المشاهد السلبية التي نشاهدها من البعض مثل الهرب من مصابي كورونا، أو التصدي لدفنهم في المقابر، ناتج عن الخوف، وتابع:"الدافع من وراء هذا هو الخوف.. وهو ما نسميه بالنبذ الاجتماعي وليس كره للشخص أو إهانته والعمد فى أذيته، ولكن الإنسان تحت تأثير الخوف تصدر منه أفعال خلاف ما يكون عليه في الأحوال الطبيعية".
وأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أننا في حاجة إلى حالة من الطمأنة مقابل حالة التخويف من فيروس كورونا حتى يحدث التوازن المطلوب الذي يجعل المواطنين لا تصدر منهم أشياء تخالف عادات وتقاليد المجتمع المتعارف عليها، وتابع: "التوعية أمر ضروري ومطلوب وفى حالة استمرار ظاهرة النبذ الاجتماعي يتم تطبيق القانون على المخالفين".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.