فيديو.. مدحت صالح يطرح كليب "يا أبو بالطو أبيض" دعما لأطباء مصر









والأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.. وتقول كلمات الأغنية





يا أبو بالطو أبيض والقلب أبيض

أحلى مافيك الابتسامة، يا غالي عندي

أهل البلد دي، هيطولوا بيك بر السلامة.

عودك صلبته صاحي تمِلّي ولا انسحاب ولا تخلّي

رجعنا خطوة وسبقت انت صلينا وانت بيّنا المُصلي.

تعبك على راسي وعلى عيني يا نجم عالي يا قصر عيني

ولا مللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف

الحرب صعبه والحارس الله واحنا معاكو مش خايفين

و الشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجلكوا واقفين.



من ناحية أخرى يتعاون الفنان مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية في ألبومه الجديد بعنوان "شوية زعل"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع محمد شفيق، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل في أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.











طرح المطرب مدحت صالح، كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" الداعمة لحملة دعم اطباء مصر والعالم في مواجهة فيروس "كوفيد_19" كورونا.