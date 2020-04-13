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تعرف على موعد دفن والدتة الفنانة دنيا عبدالعزيز
الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:30 ص
مصطفى فكيه
صرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بأنه يتم تشيع جثمان والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، ظهر اليوم الاثنين من المستشفى الموجودة بها الى مثواها الأخير في مقابر العائلة بطريق الواحات، بمدينة 6 اكتوبر.
يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور شقيقة محمد رمضان، على قناة dmc.
ويجمع مسلسل "البرنس" بين نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.
يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.
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