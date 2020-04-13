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لقاء الخميسي تقلد سناء يونس في "سك على بناتك"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها على "تيك توك" وتقمصت شخصية الفنانة الراحلة سناء يونس من مسرحية "سك على بناتك" للراحل فؤاد المهندس.

وظهرت لقاء بالفيديو ترتدي ملابس قريبة الشبه مع ملابس، وأمسكت في يدها "شبشب"، لتقدم الشخصية بنفس الطريقة التي قدمتها سناء يونس في المسرحية الشهيرة مع كل من فؤاد المهندس وشريهان.

في سياق منفصل اعتذرت الفنانة لقاء الخميسي، عن فيلم "للبنات فقط" التي كانت من المفترض، أن تشارك في بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسيني ويشارك في بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لي قاسم.

وكرمت مؤخرًا لقاء الخميسى في ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التي أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة في مشواره الفني.

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