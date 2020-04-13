توتنهام يسعى لضم نجم ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن توتنهام هوتسبر يسعى للحصول على خدمات لاعب خط وسط ليفربول آدم لالانا كانتقال مجاني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.









سينتهى عقد آدم لالانا في أنفيلد في نهاية الموسم ، ويفترض أن فريق ليفربول مستعد للسماح بالرحيل نهاية الموسم.





شارك لالانا في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، ولكن يقال أنه سيحظى باهتمام الكثير من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفقًا لصحيفة The Express ، انضم توتنهام إلى أرسنال وليستر سيتي وساوثهامبتون وويست هام يونايتد في السباق لضم لالانا ، الذي شارك في 34 مباراة مع منتخب إنجلترا.





سجل لالانا 22 هدفاً من 178 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، لكنه أصيب بإصابات خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.