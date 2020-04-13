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"القوى العاملة" تكشف تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة
الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:36 ص
أمنية فوزي
قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة تقدر بـ 1500 جنيه لكل عامل وعاملة تصرف على مدار ثلاثة ـشهر بواقع 500 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن تحديد شرائح المستحقين للمنحة تمت بعد تدقيق وتمحيص شديدين على مدار ستة اجتماعات متتالية للجنة المكلفة بهذه المنحة ليس ذلك فقط بل وعلى مدار هذه الاجتماعات الستة تم مناقشة آليات الصرف تجنبًا للتكدسات والتزاحم.
وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن إجمالي منحة العمالة غير المنتظمة يبلغ 1.5 مليون.
وتابع: "وصلت رسالة نصية لكل المستحقين اليوم عبر هواتفهم تحدد أماكن حصولهم عليها والزمن المحدد من 8 صباحًا حتى الخامسة مساء على مدار أربعة أيام وذلك عبر5700 منفذ بواقع 4000 مكتب بريد و1100 فرع بنكي و600 مدرسة تم تخصيصهم لعملية الصرف".
وأوضح أنه تم استبعاد أصحاب الحيازات الزراعية والمؤمن عليهم والحاصلين على معاش تكافل وكرامة من هذه المنحة، مشددًا على أنه لن يعبر أحد إلى منفذ البريد إلا بعد إثبات الرسالة النصية، وابراز بطاقة المواطن الشخصية، بالإضافة لحصولهم على بطاقة إئتمانية لصرف بقية الأشهر عبر كارت الائتمان.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.