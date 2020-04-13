"القوى العاملة" تكشف تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة تقدر بـ 1500 جنيه لكل عامل وعاملة تصرف على مدار ثلاثة ـشهر بواقع 500 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن تحديد شرائح المستحقين للمنحة تمت بعد تدقيق وتمحيص شديدين على مدار ستة اجتماعات متتالية للجنة المكلفة بهذه المنحة ليس ذلك فقط بل وعلى مدار هذه الاجتماعات الستة تم مناقشة آليات الصرف تجنبًا للتكدسات والتزاحم.





وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن إجمالي منحة العمالة غير المنتظمة يبلغ 1.5 مليون.





وتابع: "وصلت رسالة نصية لكل المستحقين اليوم عبر هواتفهم تحدد أماكن حصولهم عليها والزمن المحدد من 8 صباحًا حتى الخامسة مساء على مدار أربعة أيام وذلك عبر5700 منفذ بواقع 4000 مكتب بريد و1100 فرع بنكي و600 مدرسة تم تخصيصهم لعملية الصرف".





وأوضح أنه تم استبعاد أصحاب الحيازات الزراعية والمؤمن عليهم والحاصلين على معاش تكافل وكرامة من هذه المنحة، مشددًا على أنه لن يعبر أحد إلى منفذ البريد إلا بعد إثبات الرسالة النصية، وابراز بطاقة المواطن الشخصية، بالإضافة لحصولهم على بطاقة إئتمانية لصرف بقية الأشهر عبر كارت الائتمان.



