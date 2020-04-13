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مجدي كامل ينعي والدة دنيا عبد العزيز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نعى الفنان مجدي كامل، والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبر عن حزنه الشديد لرحيل والدة دنيا حيث نشر صورة ق له بصحبتهما وعلق قائلًا: "إنا لله وإن إليه راجعون ، والدة أختي دنيا عبدالعزيز في ذمة الله ، ربنا يجعل مثواها الجنة ، ربنا يصبرك شيدي حيلك ، البقاء لله .

وكتب أحد المتابعين: "ربنا يرحمها ويغفر لها" كما توالت التعليقات المشابهة.

يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.

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