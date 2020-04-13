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حسن الشامي: طاهر محمد طاهر أفضل لاعب فى مصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث حسن الشامي مدافع المقاولون العرب عن أفضل لاعب فى مصر خلال الفترة الحالية. 

وقال حسن الشامي، إنه تقبل فكرة التوقيع إلى نادي الإنتاج الحربي، بسبب تولي شوقي غريب، مهمة المدير الفني. 

وأكد الشامي في تصريحات برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رغم حبي الكبير إلى شوقي غريب، ولكن التجربة لم تكن موفقة بسبب أنه أخطأ في نقطة وحيدة، وهي الموافقة على رحيل عدد من نجوم الفريق في وقت من الأوقات وهو ما أديى إلى تراجع نتائج الفريق".

وتابع: "شوقي غريب أكثر المدربين نجاحًا في التعامل مع اللاعبين خارج الملعب وداخله وأتمنى العودة للعمل معه من جديد.

وفي سياق أخر، شدد الشامي: "المقاولون العرب يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر، فهو أفضل لاعب في مصر"

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