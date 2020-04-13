أول تعليق لممرضة دمياط المتعافية من كورونا

قالت فاطمة أحمد، ممرضة دمياط المتعافية من كورونا، إنها تعمل ممرضة في مستشفى دمياط التخصصي الذي لم يشهد أي حالة إيجابية، وأثناء العمل طلب إجراء مسحات لجميع الممرضات والطاقم الطبي، وتفاجأت أن نتيجة المسحة الخاصة بها جاء إيجابية.





وعلق "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، على نتيجة التحاليل، قائلة: "أصبت بذهول خاصة أن المستشفى لم يرصد وصول أي حالة إيجابية حتى لحظة أخذ المسحة في 22 مارس، وخاصة أني لم أخالط أي حالة إيجابية، وعملي يقتصر على العناية المركزة الخاصة بالأطفال المبتسرين"، متابعة: "استسلمت للأمر وتقبلته وطلب مني التوجه لمستشفى الصدر العام بدمياط وذهبت وبدأت الأطقم الطبية تطرح عليا الأسئلة حول المخالطين ومصادر العدوى".





ولفتت إلى أن شقيقتها وزوجة شقيقها كانتا مخالطتين لها وتم إجراء الفحوصات لهما وثبت سلبية التحاليل، مضيفة: "تم استقبالي في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الخامس عشر من مايو وقضيت فترة الحجر"، وأنها لم تظهر عليها أعراض، وأنها شعرت بالخوف في البداية، ثم تقبلت الأمر.



