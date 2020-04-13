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أول تعليق لممرضة دمياط المتعافية من كورونا
الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:50 ص
أمنية فوزي
قالت فاطمة أحمد، ممرضة دمياط المتعافية من كورونا، إنها تعمل ممرضة في مستشفى دمياط التخصصي الذي لم يشهد أي حالة إيجابية، وأثناء العمل طلب إجراء مسحات لجميع الممرضات والطاقم الطبي، وتفاجأت أن نتيجة المسحة الخاصة بها جاء إيجابية.
وعلق "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، على نتيجة التحاليل، قائلة: "أصبت بذهول خاصة أن المستشفى لم يرصد وصول أي حالة إيجابية حتى لحظة أخذ المسحة في 22 مارس، وخاصة أني لم أخالط أي حالة إيجابية، وعملي يقتصر على العناية المركزة الخاصة بالأطفال المبتسرين"، متابعة: "استسلمت للأمر وتقبلته وطلب مني التوجه لمستشفى الصدر العام بدمياط وذهبت وبدأت الأطقم الطبية تطرح عليا الأسئلة حول المخالطين ومصادر العدوى".
ولفتت إلى أن شقيقتها وزوجة شقيقها كانتا مخالطتين لها وتم إجراء الفحوصات لهما وثبت سلبية التحاليل، مضيفة: "تم استقبالي في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الخامس عشر من مايو وقضيت فترة الحجر"، وأنها لم تظهر عليها أعراض، وأنها شعرت بالخوف في البداية، ثم تقبلت الأمر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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