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وكيل محمود علاء: جددنا التعاقد مع الزمالك رسميًا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:31 ص
محمود علاء
محمود علاء
الفجر الرياضي
صرح تامر النحاس وكيل أعمال مدافع الزمالك محمود علاء أن اللاعب مدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات.

وخلال تصريحات عبر قناة صدى البلد قال النحاس: "محمود علاء مدد عقده مع الزمالك بشكل رسمي"، وتم الاتفاق على كل شيء وليس هناك أي أزمة".

وأكد : "التأخير الذي حدث كان لمجرد ملء العقود، وأتممنا هذه الخطوة، ولم يكن هناك أي خلافات والأمر منتهي بالفعل".

وانهى حديثه:" محمود علاء مستمر مع الزمالك لـ 4 سنوات ولا يوجد أي أزمة في التجديد".

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