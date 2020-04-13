وكيل محمود علاء: جددنا التعاقد مع الزمالك رسميًا

صرح تامر النحاس وكيل أعمال مدافع الزمالك محمود علاء أن اللاعب مدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات.





وخلال تصريحات عبر قناة صدى البلد قال النحاس: "محمود علاء مدد عقده مع الزمالك بشكل رسمي"، وتم الاتفاق على كل شيء وليس هناك أي أزمة".





وأكد : "التأخير الذي حدث كان لمجرد ملء العقود، وأتممنا هذه الخطوة، ولم يكن هناك أي خلافات والأمر منتهي بالفعل".





وانهى حديثه:" محمود علاء مستمر مع الزمالك لـ 4 سنوات ولا يوجد أي أزمة في التجديد".