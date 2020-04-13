الموت يفجع الفنان مدحت تيخا









أعلن الفنان مدحت تيخا منذ قليل وفاة خاله وحماه محمد زكي، طالبًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب مدحت تيخا قائلًا: "توفي الى رحمة الله خالي وحمايا محمد زكي، أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة".وتوالت عليه التعليقات العديدة من قبل الفنانين يقدمون له تعازيهم، ومنهم الفنان مفيد عاشور حيث علق قائلا: "البقاء لله رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته"، كما قدم له التعازي من قبل العديد من الفنانين منهم سامح حسين، عزوز عادل، هشام إسماعيل، ايهاب فهمي، وأخرون.وأردف أحد المتابعين عليه قائلا: "اللهم تغمده برحمتك ومغفرتك واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين، إنا لله وانا اليه راجعون، ربنا يصبرك على فراقه يارب".يذكر أن أخر أعمال الفنان مدحت تيخا مشاركته في مسلسل "بت القبايل"، وشارك في هذا المسلسل كلا من حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، منة فضالي، محمود عبد المغني، محمد رياض، تأليف شاذلي فرح، محمد البجلاتي، إخراج حسني صالح، الحسيني كمال.