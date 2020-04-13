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5 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:45 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
حسام مجدي
بدأ النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية في البحث عن بديل مناسب لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق بعد قرار رحيله عن النادي.

وأعلن نادي بيراميدز أمس السبت 11 أبريل رسميا التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهر 5 مرشحين على طاولة الأهلي خلال الساعات الماضية لضم أحدهم في الصيف القادم لتعويض أحمد فتحي.

والخمسة لاعبين المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء في الصيف هم رجب بكار ظهير بيراميدز وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وعلي فوزي نجم إنبي وكريم العراقي ظهير المصري.

ويوجد اتجاه داخل النادي الأهلي لإعادة باسم علي ظهير الفريق والمعار لصفوف نادي الجونة لتعويض أحمد فتحي.

وسيحسم نادي الأهلي ملف بديل أحمد فتحي بشكل نهائي خلال الفترة القادمة بعد دراسة كل الأسماء المطروحة وعرضها على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي.

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