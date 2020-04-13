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تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:09 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، على موقعها الرسمي، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2020، علي كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.


ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية المتوقعة لليوم الاثنين 13 أبريل 2020 معتدلة خلال النهار في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، معتدلة خلال النهار قبالة البحر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط صنعاء، بارد جدا في الليل في معظم محافظات الجمهورية، باستثناء جنوب الصعيد، تسود الأحوال الجوية خلال ساعات الليل.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى ومصر السفلى الكبرى بين 22 و25 درجة مئوية وتختلف أقلها من 12 إلى 15 درجة مئوية، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون سرعة الرياح معتدلة في جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظات جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، وسرعة الرياح نشطة وتعطل حركة الملاحة البحرية هناك.

من ناحية أخرى، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التسرع في ارتداء الملابس الخفيفة، حيث يتميز فصل الربيع بتقلبات جوية قوية ودرجات الحرارة سترتفع من الثلاثاء المقبل إلى الخميس ومن ثم سيبدأ الانخفاض الملحوظ مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين
تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

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