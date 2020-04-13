الأولوية للهجوم.. صفقات برشلونة المنتظرة فى الصيف

يسعي برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع صفقات قوية ومن العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





ويُعد المركز الرئيسي الذي يسعي مسؤولي البارسا فى التعاقد مع لاغب لتعزيزه هو المهاجم خاصة بعد كبر سن المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز وأيضًا بسبب إصابات جناح البارسا الفرنسي عثمان ديمبيلي المتكررة، مما يجعل الثلاثي الأمامي دائمًا ما يكون ناقص فى ظل وجود ليونيل ميسي قائد برشلونة وانطوان جريزمان.





لاوتارو مارتينيز

مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هو اللاعب الأبرز فى ميركاتو برشلونة القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم، والذى أصبح هدف البارسا الرئيسي والذى هناك شرط جزائي فى عقده يبلغ 111 مليون يورو.

ويحاول برشلونة شراء اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن ممثلي اللاعب أكدوا أن الرغبة الأولي لديه هي الإنتقال للبارسا.





نيمار دا سيلفا

نجم برشلونة السابق والذى رحل عام 2017 لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي مستغلًا الشرط الجزائي فى عقده والبالغ 222 مليون يورو، والذى يحاول مسؤولي البارسا فى التعاقد معه منذ الصيف الماضي ولكن مغالاة باريس ورفض الفريق الفرنسي يقف عاتق أمام إنتقال نيمار.





جواو كانسيلو

الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى والذى دخل فى دائرة المرشحين بقوة للتواجد داخل النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة مقابل إنتقال نيلسون سيميدو لاعب الفريق للسيتي.