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الأوقاف: أغلقنا المساجد حتى ننجو من كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:13 ص
الأوقاف
الأوقاف
أمنية فوزي

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن صلاة الغائب تتم فرادى خاصة في الظروف التي نمر بها حاليًا، وأنها مشاركة إنسانية مستحبة، ومواساة لأهالي المتوفيين.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المواطن المصري يلتزم يومًا بعد يوم بالتعليمات، مناشدًا المواطنين بعدم التجمعات، موضحا أن البيان حذر من صلاة الجماعة؛ لعدم انتشار فيروس كورونا.

وتابع، "أغلقنا المساجد وأوقفنا صلاة الجماعة حتى ننجو من فيروس كورونا"، متابعًا القاضي، أن الوزارة تحذر من أي دعاوى لصلاة الجماعة أو الجنائز لعدم انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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