عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك





كشف تامر النحاس وكيل محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض.





وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية : "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".





وأضاف : "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد".





وأنهى تامر النحاس حديثه قائلا : "لم يكن هناك خلافات في التفاصيل المالية، العقد تمدد رسمي لكن لم يوثق بسبب الظروف الحالية فقط".



