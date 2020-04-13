Advertisements

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:53 ص
محمود علاء
محمود علاء
حسام مجدي

كشف تامر النحاس وكيل محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية : "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".

وأضاف : "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد".

وأنهى تامر النحاس حديثه قائلا : "لم يكن هناك خلافات في التفاصيل المالية، العقد تمدد رسمي لكن لم يوثق بسبب الظروف الحالية فقط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء تامر النحاس الفجر الزمالك

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس: حصلنا دواء كورونا بتقدير اليابان للسيسي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من وزارة الأوقاف للمواطنين

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد الشيمي يجدد للمقاولون العرب

الزمالك يجهز مفاجأة لـ4 لاعبين

عاجل.. السلمي يفجر مفاجأة بشأن توقيعه للأهلي

ميسي غزة يكشف.. كيف تحولت وجهته من الزمالك إلى الأهلي

أخبار الزمالك اليوم الأحد: نجم جزائري على ردار الأبيض.. قرار ناري من مرتضى منصور بسبب كورونا.. مفاجأة في ملف الصفقات

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف عن موعد تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي