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عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك
الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:53 ص
حسام مجدي
كشف تامر النحاس وكيل محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض.
وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية : "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".
وأضاف : "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد".
وأنهى تامر النحاس حديثه قائلا : "لم يكن هناك خلافات في التفاصيل المالية، العقد تمدد رسمي لكن لم يوثق بسبب الظروف الحالية فقط".
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