شروق فؤاد: مجلس إدارة النادى الأهلى يدعمنا

تحدثت شروق فؤاد لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن دعم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب للفريق.





وقالت شروق فؤاد، صانعة ألعاب الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يقدمون دعم كبير لجميع الفرق داخل النادي.





وأكدت شروق فؤاد في تصريحات برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مجلس الخطيب دائما في ضهرنا ودائما ما يقوم بمساندة الفريق وهو يمنحنا ثقة كبيرة وهي سر التتويج بالبطولات".





وتابع: "جماهير النادي الأهلي دائما أيضًا في ضهرنا، وهم دائما يحولون النتائج من سلبية إلى إيجابية، وحصدنا عدد من البطولات بسبب دعم الجماهير"



