بعد رفض الأهالي دفنها.. زوج طبيبة كورونا يفجر مفاجأة

بكى الدكتور محمد هنداوي، زوج الدكتورة سونيا عارف، شهيدة كورونا، على الهواء، بسبب رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن زوجته، قائلًا: "أنا مبكتش طول حياتي زي بكائي امبارح، لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله رب العالمين".





وأضاف "هنداوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن رئيس الوزراء تواصل معه هاتفيًا وقدم واجب العزاء، واعتذر عما بدر من أهالي قرية "شبرا البهو"، مؤكدًا أن الكل قام بدور في تنفيذ القانون بسرعة، معلقًا: "مما أسعدنا وخفف بعض الآلام التي أذهلتنا".





وتابع، "ناس جهلة مش فاهمين القانون، ولا عارفين العدوى إزاي، ولكن الحكومة قامت بالواجب وزيادة، وده ريحنا شوية "، مستكملًا: "مش قادر أستوعب ولا أتصور تصرف الأهالي، يعني أنا كنت هوديها فين، أخدها وأمشي بيها في الشارع".





وفجر الزوج مفاجأة مشيرا إلى أنه تم عمل أكثر من مسحة للطبيبة قبل وفاتها، وجاءت النتيجة بفيروس كورونا سلبية، موضحًا أن الطبيبة توفت بأسباب أخرى جانبية غير كورونا؛ لأنها كانت تعاني من عدة أمراض أخرى، وتوفيت بعد تعافيها من فيروس كورونا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



