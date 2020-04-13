Advertisements

بعد رفض الأهالي دفنها.. زوج طبيبة كورونا يفجر مفاجأة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
بكى الدكتور محمد هنداوي، زوج الدكتورة سونيا عارف، شهيدة كورونا، على الهواء، بسبب رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن زوجته، قائلًا: "أنا مبكتش طول حياتي زي بكائي امبارح، لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله رب العالمين".

وأضاف "هنداوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن رئيس الوزراء تواصل معه هاتفيًا وقدم واجب العزاء، واعتذر عما بدر من أهالي قرية "شبرا البهو"، مؤكدًا أن الكل قام بدور في تنفيذ القانون بسرعة، معلقًا: "مما أسعدنا وخفف بعض الآلام التي أذهلتنا".

وتابع، "ناس جهلة مش فاهمين القانون، ولا عارفين العدوى إزاي، ولكن الحكومة قامت بالواجب وزيادة، وده ريحنا شوية "، مستكملًا: "مش قادر أستوعب ولا أتصور تصرف الأهالي، يعني أنا كنت هوديها فين، أخدها وأمشي بيها في الشارع".

وفجر الزوج مفاجأة مشيرا إلى أنه تم عمل أكثر من مسحة للطبيبة قبل وفاتها، وجاءت النتيجة بفيروس كورونا سلبية، موضحًا أن الطبيبة توفت بأسباب أخرى جانبية غير كورونا؛ لأنها كانت تعاني من عدة أمراض أخرى، وتوفيت بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل طبيبة كورونا في الدقهلية طبيبة كورونا شهيدة كورونا شبرا البهو بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفجر الدكتورة سونيا الدقهلية

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة مريضة وتحطيم جهاز تنفس صناعي بمستشفى شبرا العام

أهالي "شبرا البهو" في الدقهلية يرفضون دفن جثمان طبيبة متوفية بكورونا

برلماني ينتقد رفض الأهالي دفن ضحية كورونا: "هناك محرضون على ذلك"

"الديهي": تجمهر المواطنين لمنع دفن طبيبة متوفاة بكورونا جريمة

هل ينتقل كورونا بعد وفاة الإنسان؟.. أستاذ فيروسات يجيب

محافظ الدقهلية: القبض على 22 شخصا في أحداث دفن طبيبة الكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي