عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي





اقترب نادي الزمالك من خطف صفقة مفاجأة من غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين الزمالك والأهلي للتعاقد مع كريم العراقي نجم نادي المصري البورسعيدي في الصيف القادم.





وأكد تامر النحاس وكيل كريم العراقي أنه مصلحة كل الأطراف أن يوافق نادي المصري على رحيله في نهاية الموسم الجاري.





وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: "المصري يعاني من إيقاف القيد ومازال ليس هناك قرار لإمكانية التعاقد بالصيف المقبل".





وأكمل : "لكن من مصلحة كل الأطراف أن يوافق المصري على رحيل كريم العراقي بالانتقالات القادمة، وإذا استمر فهو إبن بورسعيد وليس لديه مانع للتجديد".





وأنهى تامر النحاس حديثه قائلا : "كان هدفنا مع كريم العراقي أن ينتظر لما بعد الأولمبياد ثم يفكر في الاحتراف، لكن في حالة هناك عروض من القطبين فإن انتقاله للزمالك سيكون أسهل وأقرب من الأهلي".



