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رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:22 ص
شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية
أمنية فوزي

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه يجب أن نتكاتف للخروج من أزمة فيروس كورونا، مشددًا على أنه لا يصح ولا يجوز أبدًا لا شرع ولا مروءة أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بوباء كورونا أو مات به، أو يتنمر ضده، فالواجب أن يدعو له، وألا يؤذيه بأي فعل أو كلمة.

وأضاف "الطيب"، خلال كلمته: "أحزنني كثيرًا أن نرى بعض أبناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم، أو رفض آخرين دفنهم، وهو أمر محرم شرعًا"، متابعًا: "للموت مهابة وجلالة وعظة عملية بالغة، ويجب أن يستحضرها كل إنسان، حين يترك سمعه حديثه عن الموت أو رأى جنازة ميت، النبي كان يهب واقفًا حين تمر به جنازة احترامًا للميت".

وأردف شيخ الأزهر: "يجب أن يعلم هؤلاء أنهم سائرون لا محالة إلى نفس المصير"، لافتًا إلى أن شريعة الإسلام تفرض علينا أن نقوم بتجهيز الميت المصاب بكورونا ودفنه، مع الاحتفاظ الكامل بتعليمات وزارة الصحة، كما تطالب الشريعة تعجيل دفن الميت.

وتابع: "رفض دفن الميت في مسقط رأسه هو انتهاك لحرمة الميت، ومن أسوأ الأخلاق هو استغلال الموتى وجثث الموتى"، مؤكدًا أنه يجب أن نقف صفًا واحدًا لعبور هذه الأزمة بسلام وأمان، مضيفًا: "المصابين والمتضررين بوباء كورونا جزء منا، وعلينا دعمهم ومساندتهم، ولأهلهم واجب علينا، والمصريين كلهم نسيج واحد وينتمون لتراب واحد".


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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