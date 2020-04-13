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آخر تطورات عودة الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:00 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الممكن أن يعود في يونيو أو يوليو المقبلين وذلك بعد تعليقه على خلفية تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن معظم الأندية تبقت لها تسع مباريات من الموسم المحلي وأنه مع تعليق الموسم إلى أجل غير مسمى فإن الأندية محبطة لإنهاء الموسم حتى تحافظ على عائدات البث.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يوجد اتصال مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بأن المباريات سيتم لعيها فقط كحدث للتلفزيون ويمكن لعب مباريات متعددة في اليوم في استاد ويمبلي وأنه بحلول يونيو أو يوليو سيخوضون المباريات فقط كأحداث تلفزيونية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا كان عليهم أن يلعبوا أربع مباريات في اليوم في ويمبلي لإتمام ذلك فإنهم سوف يفعلون ذلك.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للعودة من قبل الدوري الممتاز، حيث مازالت المملكة المتحدة في حالة إغلاق.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية تتطلع إلى الموافقة على تخفيضات الأجور مع لاعبيها وعلى الرغم من ذلك فإن المحادثات التي استمرت لأسابيع بين الأندية ونجوم فرقهم إلا أن نادي وستهام وساوثهامبتون هما فقط الذين وافقا حتى الآن على تخفيض رواتب لاعبيهم.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه فيما يتعلق بالمباريات التي يتم إقامتها على ملعب ويمبلي فإنه استضاف مؤخرًا مباريات الدرجة الأولى.

يذكر أن الدوري الإنجليزي توقع بعد إقامة 29 جولة وكان ليفربول المتصدر والمرشح بقوة للتتويج باللقب هذا الموسم يحتاج إلى الفوز في مباراتين فقط لضمان تتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عامًا.

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