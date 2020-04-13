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انتحار طفل شنقا في المعصرة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أقدم طفل، على الانتحار شنقا بمنطقة المعصرة، وتبين من التحريات الأولية أنه يعاني من مرض نفسي، وجار التحقيق لكشف أسباب الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة مفاده بانتحار طفل يدعي "محمود فضل" نجل صاحب محل فراشة.

وتجري الأجهزة الامنية تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
ومن ناحية أخرى، انتحر شاب في عقده الثالث من العمر، من أعلى كوبري الجامعة، ليضع بيده حدًا للحياة التي كرهها، وفاض به الكيل منها.

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار الشاب، وصرحت بدفن جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وهذا ما أكده أسرة المتوفي، موضحة أنه في الفترة الأخيرة كانت أحواله النفسية غير مستقره، وحاولوا إلحاقه بإحدى المصحات، ولكنهم فشلوا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد قفز شاب من أعلى كوبري الجامعة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث، لسرعة كشف الملابسات.

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وانتشل الجثة، وتبين أنها جثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمره، وتعرفوا على هويته.

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، وحاصل على دبلوم، وألقى نفسه من أعلى كوبري الجامعة تاركا لأهله رسالة تقول: "سامحوني".

وتبين من التحريات ومناقشة أهلية المتوفى أنه يمر بحالة نفسية سيئة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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