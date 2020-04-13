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وكليه: الأهلي يستعد لتجديد عقد مروان محسن مع الفريق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:01 ص
مروان محسن
مروان محسن
حسام مجدي

يستعد النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لتجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن أن هناك جلسة مع مسؤولي الفريق لمفاوضات التجديد بشهر مايو.

وقال النحاس غب تصريحات تليفزيونية : "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وهناك ترحيب من المسئولين لكن كان هناك أولويات لدى المجلس بحسم ملفات الرباعي الكبار وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي".

وتابع : "مروان محسن أحد أهم رؤوس الحربة في مصر خلال أخر عشر سنوات، لكن يقابله سوء توفيق ومظلوم جدا من المشجعين".

وأنهى تامر النحاس حديثه قائلا : "هناك جلسة خلال شهر مايو القادم لتتفاوض حول تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي".

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