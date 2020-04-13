جدل في إيطاليا حول عودة النشاط الكروي

انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.





وتسبب هذا الفيروس في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرزها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. تعيش إيطاليا فترة صعبة للغاية في الوقت الحالي بعد خسائرها الرهيبة في الأرواح نتيجة تفشي الفيروس المميت لكن مديري أندية الدوري وجدوا وسائل مختلفة لإيصال أصواتهم التي عبّروا فيها عن آرائهم في وسائل الإعلام المحلية التي سرّبت بعض الاجتماعات من لقاءات لا تحصى عبر الفيديو نظمتها الرابطة أو الاتحاد المحلي.





في 22 مارس الماضي، اعتبر ماسيمو تشيلينو رئيس بريشيا أن الموسم انتهى وكل شيء يجب أن يؤجل إلى الموسم المقبل بسبب تفشي كورونا الذي شبهه بالطاعون وأكد أن استئناف اللعب سيكون جنوناً وأنه سيتخذ قراراً بعدم إحضار فريقه وخسارة جميع مبارياته بحال عودة المنافسة.





وعلى نفس الجانب، قال أوربانو كايرو الرئيس التنفيذي لتورينو أنه بالنسبة له فقد انتهى الدوري ولن يتم منح اللقب لأي فريق.





كما أبدت أندية بريشيا وميلان وتورينو تأييدها بالايقاف النهائي للموسم الحالي.





لكن هناك أيضاً أندية مهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية، على غرار جنوا القابع بالمركز (17)، وسمبدوريا (16) أو تورينو (15).





وعلى الجانب الآخر، يقود كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو وصيف الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب مجموعة الراغبين في عودة الدوري، حيث نقلت صحيفة توتو سبورت الإيطالية في 24 مارس الماضي حديثا بين لوتيتو وأندريا أنيللي رئيس يوفنتوس لم ينكره الطرفان.





وقال لوتيتو خلال هذا الحديث:"هل رأيت الأرقام؟ هي تنخفض! لكني أتحدث مع أطباء مطلعين وموجودين في الخط الأمامي وليس أطباء الفريق". ليرد أنيللي الذي شكك في عودة الدوري:" نعم بالتأكيد، ثم أنت أصبحت عالم فيروسات".





لكن موقف أنيللي تطوّر وأصبح يوفنتوس من مؤيدي عودة الدوري، حيث صرح يوم الخميس الماضي:"نعتقد أن قرارا بإلغاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة المبكرة لن يكون مبررا".





وكشف جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي عن عدة بدائل لكن الأكثر ترددا هو 20 مايو، حيث يمكن خوض أربع مباريات متأخرة من المرحلة الخامسة والعشرين. ويتحدث معظم المراقبين عن ثلاثة أسابيع على الأقل من التحضير وبالتالي فمن الممكن عودة التدريبات في نهاية أبريل الحالي.





وأفادت صحيفة كورييري ديلي سبورت الإيطالية بأنه سيتعين على الأندية أن تستدعي لاعبيها الأجانب الذين غادروا إيطاليا ويجب أن يبقوا لمدة 14 يوما في حجر منزلي فور عودتهم. وأن إنتر ميلان الذي غادر سبعة من لاعبيه الأراضي الإيطالية طلب منهم العودة إلى ميلان يوم الإثنين المقبل.





وعلى جانب آخر، ردت رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا بمرارة على موافقة أندية الدوري على القواعد الإرشادية لمخطط تعليق رواتب المدربين واللاعبين حتى أربعة أشهر في حالة إلغاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقال دوميانو توماسي رئيس الرابطة: "من المقلق حقا مشاهدة عقد جلسة لرابطة أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي تستقر على عدم دفع الرواتب وفي الواقع عليهم أن يتفاوضوا وجها لوجه مع لاعبي كرة القدم، بحثا عن اتفاقيات تحظى بقبول مشترك".





وأضاف :"اشعر بأن الرابطة يبدو وأنها تحاول أن تظهر لاعبي كرة القدم وأنهم هم الأشرار وستتأثر الرواتب على مدار شهرين حال استئناف الدوري الذي توقف في التاسع من الشهر الماضي قبل 12 جولة على نهايته كما تعرض كأس إيطاليا للمصير نفسه خلال جولة المربع الذهبي".





واختتم توماسي تصريحاته قائلاً :"الأندية تناقش استقطاعات الرواتب مع منتسبيها، باستثناء يوفنتوس الذي اتفق مع لاعبيه على تعليق الرواتب لأربعة أشهر".





وأجرت الأندية العشرون في الدوري الإيطالي اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بحثت خلاله أيضاً التوصيات الأخيرة من الاتحاد الإيطالي للأطباء الرياضيين.