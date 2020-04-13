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بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن التعاقد مع نجم بيراميدز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:04 ص
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
حسام مجدي

تلقى الزمالك والأهلي بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار أن الأهلي والزمالك كان لديهم رغبة في التعاقد معه بداية الموسم.

وقال تامر النحاس في تصريحات تليفزيوينة: "رجب بكار جدد مع بيراميدز والمدرب يثق في قدراته ومن أهم اللاعبين الذي مستواهم الدفاعي والهجومي بنفس القدرة".

وأتم : "لا يوجد حديث أو تفاوض حاليا من القطبين للتعاقد مع رجب بكار، لكن من الممكن أن يكون هناك سهولة برحيله بعد التعاقد مع أحمد فتحي".

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