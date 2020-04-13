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بعد وفاته.. أرقام وبطولات من مسيرة "القط" بيتر بونيتي أسطورة تشيلسي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:07 ص
بيتر بونيتي
بيتر بونيتي
علاء خليف
أعلن نادى تشيلسى الإنجليزى يوم الأحد 12 أبريل لعام 2020، وفاة أسطورة حراسة مرمي البلوز ومنتخب إنجلترا بيتر بونيتي" عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعد "بونيتي" واحد من أساطير حراسة المرمي في تاريخ نادي تشيلسي، حيث قضي معظم مسيرته الكروية داخل النادي اللندني، خلال فترة الستينات والسبعينات، وحقق مع البلوز العديد من الإنجازات والألقاب والأرقام القياسية.

ماذا قدم "بونيتي" مع تشيلسي الإنجليزي؟
بيتر فيليب بونيتي من مواليد 27 سبتمبر 1941 في العاصمة الإنجليزية "لندن"، انتقلت عائلته من "لندن" إلى مدينة ورثينج، وكان والديه يديران مقهى على شاطئ البحر بجوار قبة وورثينج، و تألق بونيتي في سن مبكرة في كرة القدم واختار مركز حراسة المرمي الذي برع فيه بشدة، وكان يُلقب بــ"القط" لسرعة ردود فعله ورشاقته.

انضم "بونيتي" إلي نادي تشيلسي الإنجليزي عام 1960 وكان عمره 18 عامًا واستمر معه حتي عام 1975، وبعدها رحل لفترة قصيرة للعب في صفوف نادي سانت لويس ستارز، قبل عودته لصفوف البلوز مجددًا عام 1976 واستمر معه حتي 1979.

وخاض بيتر بونيتي، 729 مباراة مع تشيلسي الإنجليزي في مختلف البطولات، مع تشيلسي 729 مباراة في مختلف البطولات، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ البلوز خلف اللاعب رون هاريس صاحب الـ 795 مباراة مع الفريق اللندني.

احتفظ الحارس العملاق برقم قياسي تاريخي مع تشيلسي سنوات طويلة كأكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكه في تاريخ النادي اللندني بـ 208 "كلين شيت"، قبل أن ينجح الحارس بيتر تشيك في تحطيم هذا الرقم عام 2014، ويتصدر القائمة التاريخية بـ 228 "كلين شيت"، ويأتي خلفهما كارلو كوديتشيني بـ 101 "كلين شيت".

إنجازات وبطولات "بونيتي" مع تشيلسي
الحارس المُلقب بـ"القط" حقق العديد من الإنجازات والبطولات خلال مسيرته مع تشيلسي، حيث ساهم في تأهل البلوز للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين موسمي 1962/1963، 1976/1977، كما توج مع الفريق اللندني بكأس الرابطة الإنجليزية عام 1964 / 1965، وكأس الإتحاد الإنجليزي عام 1969 / 1970.

وتوج "بونيتي" ايضًا مع تشيلسي بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 علي حساب ريال مدريد الإسباني، حيث انتهت المباراة الأولي في نهائي البطولة بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن ينجح البلوز بمشاركة الحارس "القط" في الفوز على الملكي في مباراة الإعادة بنتيجة 2 / 1.

بعد رحيله عن تشيلسي انضم لصفوف فريق دندي يونايتد الاسكتلندي عام 1979 وخاض معه 5 مباريات فقط، وتوقف عن اللعب 7 سنوات تقريبًا لم يشارك مع أي نادي، قبل عودته عام 1986 وانضم لصفوف فريق ووكنج لكنه خاض معه مباراتين فقط قبل اعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا والاتجاه للتدريب.

أرقام بيتر بونيتي مع منتخب إنجلترا
لا يمتلك "بونيتي" تاريخًا كبيرًا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض 7 مباريات دولية فقط مع المنتخب الإنجليزي، وشارك في بطولة كأس العالم 1966 ولكنه جلس احتياطيًا للحارس جوردن بانكس، وتوج مع منتخب بلاده بلقب البطولة.

وتواجد حارس تشيلسي السابق في قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 1970، وبعد إصابة "بانكس" شارك مع منتخب بلاده ضد ألمانيا الغربية في الدور ربع النهائي، ولكنه ارتكب عدة أخطاء تسببت في تحول تقدم منتخب الأسود الثلاثة بثنائية نظيفة لهزيمة قاسية بنتيجة 3 / 2 ولم يستدعي بعدها "بونيتي" للمنتخب الإنجليزي.

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