مفاجأة.. الزمالك يقرر التخلص من ثنائي الفريق لضم نجمي دجلة





يستهدف نادي الزمالك التعاقد مع واحد من نجوم نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأظهر الومالك اهتمام بضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة في الصيف القادم.





ويدرس النادي الأبيض عقد صفقة تبادلية مع دجلة تقضي بحصول الثاني على محمد عنتر وعمر السعيد مقابل حصول الزمالك على عبد العاطي.





وجاء قرار الزمالك بإستخدام عنتر وعمر السعيد في صفقة تبادلية مع وادي دجلة بسبب عدم الاعتماد عليهم في الفريق هذا الموسم.





يذكر أن النادي الأهلي ينافس الزمالك على ضم محمد عبد العاطي في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.



