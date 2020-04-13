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أسطورة مانشستر يونايتد يكشف الفارق بين ميسي ورونالدينيو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:25 ص
ميسي ورونالدينيو
ميسي ورونالدينيو
محمد الدمتناوي
تحدث الدولي الإنجليزي ريو فرديناند، مدافع فريق مانشستر يونايتد السابق، عن الفارق بين ميسي ورونالدينيو، وإمكانيات كل لاعب منهما.

وقال فيرديناند خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "ميسي من أصعب المهاجمين اللذين قابلتهم، بينما رونالدينيو قاتل، لاعب ساحر".

وتابع:" برشلونة من أفضل الفريق التي قابلتها في مسيرتي الكروية، لقد تلقينا درساً قاسياً أمامهم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 في ويمبلي".

وأتم فيرديناند تصريحاته قائلا:" عندما رأيت برشلونة يرفعون الكأس، نظرت إلى جيجز وسكولز وقلت لهم أشعر بالإحراج، لقد فعلها ميسي ولم يستطيع أحد أن يعيقه".

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