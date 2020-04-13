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داني ألفيش يكشف سبب رحيله عن يوفنتوس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:29 ص
داني ألفيش
داني ألفيش
محمد الدمتناوي
تحدث الدولي البرازيلي داني ألفيش، لاعب فريق ساو باولو الحالي ويوفنتوس السابق، عن سبب رحيله عن السيده العجوز في صيف 2016.

ورحل داني ألفيش عن يوفنتوس في صيف 2016، ثم لعب في صفوف باريس سان جيرمان، قبل أن يستقر به الأمر في نادي ساو باولو حالياً.

وتحدث داني ألفيش خلال تصريحات نقلها موقع "gazetaesportiva" البرازيلي، قائلا:" تركت يوفنتوس لأنني لم أفهم شئ هناك في إيطاليا، كنت أريد أن أقدم شئ جيدا وأتأقلم، لكنني شعرت بأن الأمر صعباً".

وتابع:" دائما ما أشعر بالمتعة عندما ألعب كرة القدم، لكنني لم أشعر بالمتعة هناك، وهذا الشي أزعجني للغاية لذلك فضلت عدم الاستمرار".

وواصل:" يجب على يوفنتوس وكرة القدم الايطاليه أنهم بحاجة إلى تغيير، لأن كرة القدم في العالم كله تغيرت".
وأتم:" أشعر بالحرية في اللعب والاستمتاع، لذلك أنا سعيد".

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