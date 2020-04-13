نجم الوداد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

كشف مدافع نادي الوداد البيضاوي المغربي مفاجأة بشأن انضمامه لصفوف الزمالك أو الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد محمد الناهيري مدافع نادي الوداد في تصريحات صحفية أنه لم يتلقى أي عروض من الزمالك أو الأهلي في الفترة القادمة مؤكدا تعجبه من تردد هذه الأنباء.





وأشار الناهيري إلى أن كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة هدفها فقط تشتيته عن التركيز مع فريقه الفترة الأخيرة.





كما ذكر محمد الناهيري أنه في الفترة الحالية يركز فقط مع نادي الوداد ولن يستمع إلى أي عروض مقدمة له قبل نهاية الموسم الجاري.



