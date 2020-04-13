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بعد اقترابه من تجديد تعاقده.. أرقام بوفون مع يوفنتوس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:35 ص
بوفون
بوفون
علي ماهر حلمى
اقتربت إدارة نادى يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقد نجمها الدولي الإيطالي بوفون حارس مرمى الفريق حيث ذكرت العديد من التقارير الإيطالية اليوم أن أسطورة حراسة المرمي بوفون توصل لاتفاق مع إدارة يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقده لمدة عام آخر لينتهي في صيف عام 2021.

وبدأ أسطورة حراسة المرمي بوفون مسيرته مع نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2001 حتى عام 2018 بعدها رحل بوفون عن صفوف نادي يوفنتوس في صيف 2018 بعد 17 عامًا بقميص البيانكونيري وانتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثم عاد من جديد لصفوف النادي الإيطالي الصيف الماضي بعد موسم واحد في باريس سان جيرمان.

ويسعي الحارس الدولي الإيطالي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي يوفنتوس حيث تعد هي البطولة الوحيدة التي لم يفوز بيها مع الفريق الإيطالي بعدما نجح في تحقيق بطولة الدورى الايطالى الممتاز وكأس إيطاليا بالإضافة إلي السوبر الإيطالي.

وشارك بوفون مع نادي يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم في 11 مباراة فقط حيث يعد هو الحارس الثاني بعد الحارس الأول الدولي البولندي تشيزني الذي انضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي.

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