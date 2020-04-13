قائمة الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها بسبب فيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي أبرزها الدوريات الأوربية الكبري بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي بينما تم تأجيل العديد من البطولات القارية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا وأولمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من 2020.





ادي ذالك الي فرض الأندية قرار خفض رواتب لاعبيها ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها بسبب انتشار فيروس كورونا:





قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخفيض رواتب اللاعبين بعد أزمة فيروس كورونا الجديد التي تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية في النادي بينما قرر نادي برشلونة الاسباني تخفيض عقد لاعبيها بنسبة 70% في فترة الطوارئ بسبب فيروس كورونا وأعلن نادي️ يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر توصله إلى اتفاق ودي مع اللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق الأول يقضي بخفض الرواتب عن أشهر "مارس، أبريل، مايو، يونيو" لعام 2020، بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا ووجه️ النادي الإيطالي أيضا الشكر إلى الجميع لتحملهم المسؤولية في هذا الموقف العصيب بالإضافة لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.





كما قررت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيج وضع 20 مليون يورو تحت تصرف الاتحاد الألماني ليدعم بها أندية البوندسليجا والدرجة الأدنى بما يراه مناسباً بعد وقف النشاط الكروي في البلاد لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.