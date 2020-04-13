Advertisements

قائمة الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها بسبب فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي أبرزها الدوريات الأوربية الكبري بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي بينما تم تأجيل العديد من البطولات القارية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا وأولمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من 2020.

ادي ذالك الي فرض الأندية قرار خفض رواتب لاعبيها ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها بسبب انتشار فيروس كورونا:

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخفيض رواتب اللاعبين بعد أزمة فيروس كورونا الجديد التي تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية في النادي بينما قرر نادي برشلونة الاسباني تخفيض عقد لاعبيها بنسبة 70% في فترة الطوارئ بسبب فيروس كورونا وأعلن نادي️ يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر توصله إلى اتفاق ودي مع اللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق الأول يقضي بخفض الرواتب عن أشهر "مارس، أبريل، مايو، يونيو" لعام 2020، بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا ووجه️ النادي الإيطالي أيضا الشكر إلى الجميع لتحملهم المسؤولية في هذا الموقف العصيب بالإضافة لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما قررت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيج وضع 20 مليون يورو تحت تصرف الاتحاد الألماني ليدعم بها أندية البوندسليجا والدرجة الأدنى بما يراه مناسباً بعد وقف النشاط الكروي في البلاد لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تحذير عاجل من وزارة الأوقاف للمواطنين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس: حصلنا دواء كورونا بتقدير اليابان للسيسي (فيديو)

منذ ساعتين

تعرف على أسباب انخفاض وفيات الكورونا بألمانيا مقارنة مع الدول الأوروبية

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي