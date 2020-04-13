هل يوافق سموحة على انضمام حسام حسن للأهلي أو الزمالك؟.. فرج عامر يُجيب





كشف نادي سموحة عن موقفه من رحيل حسام حسن عن صفوف الفريق للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن حسام حسن تلقى بالفعل في الفترة الماضية عروض شفهية من الزمالك والأهلي وأندية عربية أخرى.





ولكن أشار فرج عامر إلى أن قرار رحيل حسام حسن عن الفريق في الصيف يتوقف على قرار حماده صدقي مدرب سموحة لأنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر.





يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت منافسة بين الزمالك والأهلي لضم حسام حسن وأبدى اللاعب ترحيبه الشديد للانضمام لأحد قطبي مصر ولكن يجب إنهاء الأمر مع سموحة.



