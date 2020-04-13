كاف يكشف عن طريقة تأهل منتخبات إفريقيا لكأس العالم 2021





كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طريقة تأهل منتخبات قارة إفريقيا إلى بطولة كأس العالم 2021.





وقال عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي في تصريحات تليفزيونية: "الـ3 أندية الإفريقية سيكونون بطل نسخة 2020/2021 ووصيفه".





وتابع: "هذا بالإضافة للفائز من مباراة فاصلة بين الخاسرين في مباراتي نصف النهائي لنفس النسخة".





يذكر أن نسخة كأس العالم 2021 ستقام في دولة قطر بمشاركة 24 منتخب حول العالم لأول مرة في تاريخ البطولة.



