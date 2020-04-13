فايلر أم كارتيرون .. من المستفيد من تأجيل الدوري ؟









يتواصل تجميد النشاط الكروي في مصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر ومعظم دول العالم.







وتم توقيف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي، وسط تكهنات باستمرار التوقف حتى شهر يونيو المقبل.









وقبل التوقف بسبب كورونا، كان قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في أفضل حال لهما، بعد أن بلغا نصف نهاءي دوري أبطال أفريقيا، حيث أطاح الأهلي بصن داونز بطل جنوب أفريقيا، وأخرج الزمالك حامل اللقب نادي الترجي التونسي.







المستفيد والمتضرر من التوقف





بالنظر لأحوال الفريقين حالياً، يمكننا القول أن نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون هو أكثر المتضررين من توقف النشاط الكروي.







وكان كارتيرون قد وصل لتوليفة أساسية لنادي الزمالك، قاد بها الفريق للفوز بلقبي السوبر الأفريقي والسوبر المصري على حساب الأهلي والترجي على الترتيب.







وكان الفريق الأبيض في أتم الجاهزية الفنية والبدنية لمواصلة المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، في ظل صعوبة الفوز بلقب الدوري.









على الجانب الآخر، يبقى فايلر، المدير الفني للأهلي متضرراً هو الآخر بشكل نسبي، بعد إنطلاقة الفريق القوية في بطولتي الدوري ودوري الأبطال.







إلا أن فايلر يبقى مستفيداً من جهة أخرى، تتعلق بعودة بعض مصابي الفريق، مثل رمضان صبحي، والذي افتقده الأهلي بشكل كبير في المباريات الماضي.







وأيضاً، سيستفيد الثنائي المصاب، حمدي فتحي وكريم نيدفين، من فترة التوقف، من أجل إستكمال برنامجها العلاجي.







وفي سياق متصل، ستعطي فترة التوقف فرصة جيدة للأهلي في دراسة احتياجات الفريق، وتعويض الراحلين عن الفريق في الصيف، لا سيما الثلاثي الكبير، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي.