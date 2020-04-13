شيكابالا يكشف عن علاقته القوية بأحمد الكاس وحكاية القميص رقم 10

عبر محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب نادي الزمالك، عبر حبه وتقديره للنجم احمد الكاس لاعب الفريق السابق، مشيرا الى أنه واحد من أفضل النجوم في تاريخ الرياضة المصرية ولكنه لم يأخذ حقه بقدر موهبته.

عبر محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب نادي الزمالك، عبر حبه وتقديره للنجم احمد الكاس لاعب الفريق السابق، مشيرا الى أنه واحد من أفضل النجوم في تاريخ الرياضة المصرية ولكنه لم يأخذ حقه بقدر موهبته.

وقال“شيكابالا” في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: أتواصل مع أحمد الكاس باستمرار واستمع لنصائحه وكان ملهم بالنسبة لي في الطفولة وهو سبب مباشر في أن ارتدي القميص رقم 10.

وقال“شيكابالا” في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: أتواصل مع أحمد الكاس باستمرار واستمع لنصائحه وكان ملهم بالنسبة لي في الطفولة وهو سبب مباشر في أن ارتدي القميص رقم 10.