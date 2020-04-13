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شيكابالا يكشف عن علاقته القوية بأحمد الكاس وحكاية القميص رقم 10
الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:05 ص
الفجر الرياضي
عبر محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب نادي الزمالك، عبر حبه وتقديره للنجم احمد الكاس لاعب الفريق السابق، مشيرا الى أنه واحد من أفضل النجوم في تاريخ الرياضة المصرية ولكنه لم يأخذ حقه بقدر موهبته.
وقال“شيكابالا” في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: أتواصل مع أحمد الكاس باستمرار واستمع لنصائحه وكان ملهم بالنسبة لي في الطفولة وهو سبب مباشر في أن ارتدي القميص رقم 10.
وأضاف: دائما ما ينصحني بالتحرر من دور صناعة الفرص والعمل على مرمي المنافس بشكل اكبر من خلال الاحتفاظ بالكرة والمرواغة والتسديد من اجل احراز هدف فى الجونه وهو ما حدث.