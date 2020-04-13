سيد زيان.. الممثل الكوميدي الذي أبكى الناس أكتر ما أضحكهم





كشف الفنان سيد زيان، الذي تمر ذكرى وفاته اليوم، عن رأيه في نظرة العالم المتفرقة للفنان الكوميدي خلال لقاء تليفزيوني له قبل وفاته.وقال: "من الطبيعي أن يختلف الناس في أرائهم، وفيه واحد ضحك الكرة الأرضية كلها اسمه شارلي شابلن قال ان الكوميديا الناجحة هي اللي تضحك ثمانية من عشرة ولما اتسال ليه مش ممكن يبقا عشرة من عشرة قالهم لا يمكن أن يتفق مزاج العالم".وتابع قائلا: "كون أن فيه ناس بيعجبها اني أكون استراديجيان أكتر من كوميديان انا لا اعتبره سبة في جبيني وأخذها انها وجهة نظر زي ما في العكس وحابني كوميديان أكتر".وأضاف موضحًا عن رأيه الشخصي في هذا الجدل قائلا: "رأيي الشخصي ان مفيش حاجة اسمها ممثل استراديجيان وممثل كوميديان، الممثل ممثل ويستطيع ان يؤدي أي دور ينتسب اليه، والأهم ان يؤدي بصدق وطبيعة خالصة في النهاية بيوصل الى انه ممثل".واستكمل قائلا: "الممثل الكوميدي بيبكي الناس اكتر ما بيضحكهم، والدليل ان في الافلام الهندية قبل المقدمة والتترات بيكونوا ماتوا ستة واتنين اتشلوا وثلاثة عميوا ولسة الأسماء منزلتش".واختتم حديثه قائلا: "لازم الممثل الكوميديان يكون عنده قبول وده اللي احنا بنسميه حضور مسرحي غريب، يعني مستحيل ننكر مقدرة الممثل العظيم انطوني كوين، ولي مارفين دول ناس عظماء ولو مثله كوميدي مكنوش هيبقا زي ما هما كدة، وجميع المسارح اللي في العالم اللي بتقدم فن استراديجي بيتقدم لها إعانة، لكن المسارح الكوميدية مش بتعاني من أي حاجة لأن الضحك بقا صعب في الزمن ده وسهل جدا ان من أقل حاجة تلاقي زراير الدموع اشتغلت".وفي سياق آخر استطاع الفنان سيد زيان أن يكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز وذلك بتقديمه العديد من الأعمال الفنية والتي منها احترس عصابة النساء، أنسات وسيدات، أبو ربيع، شئ من الحب، مدرسة المشاغبين، المال والبنون، البحث عن الضحية، أحلى من جدول الضرب، الهاربان، حصاد الشر.