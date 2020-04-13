Advertisements
أهم صفقات برشلونة المنتظرة خلال الموسم المقبل
الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:11 ص
عبد القادر عرابي
يدرس نادي برشلونة الإسباني ملف تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب كارثة كورونا.
وأوضحت المباريات التي خاضها الفريق لهذا الموسم بعض النواقص داخل صفوف النادي الكتالوني، على الرغم من تصدر النادي لبطولة الدوري الإسباني قبل التوقف، فضلاً عن اقترابه من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل ذهاباً مع نابولي في دور الـ16.
ومن المتوقع أن تقوم إدارة البارسا ببعض التدعيمات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث نقدم للكم أبرز الصفقات المنتظرة في برشلونة خلال الموسم المقبل.
دافيد ألابا – أليكس تيليس
مع إقتراب مغادرة البرازيلي جونيور فيربو لاعب الفريق بنهاية الموسم، عقب فشله في إثبات جدارته بالععب لبرشلونة، أصبح مركز الظهير الأيسر في برشلونة على رأس أولويات التدعيم.
وتشير التقارير، لرغبة النادي الكتالوني في ضم احد النجمين، دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، أو أليكس تيليس ظهير نادي بورتو.
جواو كانسيلو
يحاول برشلونة تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، والتي يتواجد بها البرتغالي نيلسون سيميدو.
وذكرت تقارير صحفية مقربة من برشلونة، تفاوض النادي مع البرتغالي الآخر جواو كانسيلو، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
نيمار دا سيلفا
يبقى النجم السابق لبرشلونة الحلم الأكبر للنادي الكتالوني، حيث سعى النادي واللاعب للعودة في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تتجدد المفاوضات في الصيف المقبل.
لاوتار مارتينيز
يعد خير بديل للنجم لويس سواريز، والذي دخل عامه الـ33، كما يعد الصفقة الأوفر حظاً في الإتمام حتى الآن، بحسب التقارير الواردة من إيطاليا وإسبانيا.