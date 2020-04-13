أهم صفقات برشلونة المنتظرة خلال الموسم المقبل













دافيد ألابا – أليكس تيليس







مع إقتراب مغادرة البرازيلي جونيور فيربو لاعب الفريق بنهاية الموسم، عقب فشله في إثبات جدارته بالععب لبرشلونة، أصبح مركز الظهير الأيسر في برشلونة على رأس أولويات التدعيم.







وتشير التقارير، لرغبة النادي الكتالوني في ضم احد النجمين، دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، أو أليكس تيليس ظهير نادي بورتو.













جواو كانسيلو







يحاول برشلونة تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، والتي يتواجد بها البرتغالي نيلسون سيميدو.