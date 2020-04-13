أبرزهم تامر حسني ومنير.. تعرف على تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"





كشف ا لكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن تحضيره لأوبريت غنائي يضم نخبة من كبار نجوم مصر والوطن العربي





وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد". أن الأوبريت بعنوان "أنت أقوى"، يشارك فيه تامر حسني، محمد منير، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، سميرة سعيد.





وأردف: "أوبريت أنت أقوى بمثابة رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسني الأجزاء الخاصة بهما اليوم، ويليهما صابر الرباعي ووائل الجسار بعد غدٍ.





وأشار إلى أن الأوبريت سيكون جاهزًا للطرح في كل المحطات الفضائية بنهاية الأسبوع الجاري.



