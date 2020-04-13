"كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة السعادة".. يسرا تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها







وفي سياق منفصل تخوض يسرا السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" ويشاركها في البطولة حلا شيحة ، خالد أنور ، چومانا مراد وكوكبة من الفنانين ، المسلسل تأليف أحمد عادل ، إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج العدل جروب .



وتعد آخر اعمال "يسرا" في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.









عبرت الفنانة يسرا، عن حبها الشديد للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث وجهت لها رسالة تهنئة بعيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'انستجرام'.ونشرت يسرا صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة :"إسعاد حبيبتي وأختي وصاحبة عمري كل سنة وأنتي طيبة ومبهحة يا صاحبة السعادة، ربنا يديم المحبة اللي بينا".وتوالت التعليقات يوجهون رسائل تهنئة لإسعاد يونس ومن أبرزها كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة السعادة .