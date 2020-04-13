5 معلومات لا تعرفها عن أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي



أثار أحمد ياسر مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص زملائه من نجوم الدوري المصري الممتاز.





معلومات عن أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي



ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن أحمد ياسر مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي وإليكم التفاصيل:-





- جرئ ومثير للجدل



أحمد ياسر معروف بجرأيته وصراحته الشديدة في التعبير عن آرائه ولاسيما حلقته الأخيرة في برنامج ملعب أون تايم سبورتس مع الاعلامي سيف زاهر.





وكان أحمد ياسر مهاجم المصري البورسعيدي قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته في برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت والتي جاء نصها : "فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لاعب كبير ولكن لم يفد ناديه هو لاعب أجنبي ولم يسجل سوى 3 أهداف وأنا لاعب محلي وسجلت 4 أهداف".





وتابع مهاجم المصري تصريحاته: " لا أخشى اللعب ضد حسين الشحات لاعب الأهلي لأنه لاعب عادي وعليه أن يسجل أهداف كثيرة لأنه يأخذ 20 مليون والاهلي تعاقد معه مقابل 150 مليون جنيه".





وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك ذكر ياسر: "مصطفى محمد مش لاعب صغير عنده 23 او 24 سنة والمفروض يسجل أهداف كتير لأن فريقه بيوصل للجون كتير عكسنا احنا، وبتوصل له 3 او 4 فرص في المباراة الواحدة".





- أحمد ياسر من مواليد 27 نوفمبر 1991 ويبلغ من العمر 28 عام





- احترف أحمد ياسر في نادي ليرس البلجيكي موسم 2012 وخرج إعارة بعدها بموسم لنادي تورنهاوت ومن ثم عاد لمصر عبر بوابة وادي دجلة في موسم 2014.





- شارك أحمد ياسر مع المصري البورسعيدي في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز في 13 لقاء سجل 4 أهداف.