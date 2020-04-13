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الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 5 أسابيع

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:21 ص
انتشار فيروس كورونا في الصين
انتشار فيروس كورونا في الصين
ترجمة- دينا قدري
أعلنت الصين عن تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، بعد أن سجلت 99 حالة فقط في اليوم السابق، لتشهد بذلك أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط التزايد المستمر في عدد المرضى الذين يدخلون البلاد من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان نشرته يوم الاثنين إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 98 حالة جديدة للقادمين من الخارج، وهو رقم قياسي ومرتفع مقارنةً بـ97 حالة في اليوم السابق، و 61 مريضًا آخرين لم تظهر عليهم أعراض.فيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 82160 حالة حتى الآن، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بحالتين إلى 3341 حالة.

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