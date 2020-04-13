في لقاء قديم.. سيد زيان: الأمريكيون عواطفهم مقتولة





كشف الفنان سيد زيان، الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته، عن سبب كرهه لأمريكا خلال لقاء تليفزيوني له قبل مماته.وقال زيان، في لقاء تلفزيوني قديم له: "المحطات اللي مستحيل أقف عندها ولا أحب زيارتها هي أمريكا، لأني شفت بعيني انهم ناس بيملكوا العواطف المقتولة، يبقا أخوه ابن أمه وأبوه وده حصل قدام عيني 8 سنين من غير ما يشوفوا بعض، سلم علينا وقال آسف أنا مشغول وخد بعضه ومشي".وتابع قائلا: "حصلت حادثة هناك واتنشرت سواق تاكسي مات ودماغه خبطت في زمارة الدريكسيون وفضلت الزمارة تزمر والناس ماشية حواليه وهو ميت ساعتين ونص لحد ما البطارية خلصت والبوليس جه وده كله حصل ومحدش قال ده ايه ولا سأل".وأضاف فخور ببلدي مصر قائلا: "لو جينا هنا في مصر أو في أي بلد عربي وقولنا أه هنلاقي نص العمارة على الأقل ده لو مكنش كل العمارة كمان هيطلع ويقولك مالك في ايه سلامتك".سيد زيان كوميديان مصري كبير، شارك في تقديم العديد من الأعمال الفنية والتي منها احترس عصابة النساء، أنسات وسيدات، أبو ربيع، شئ من الحب، مدرسة المشاغبين، المال والبنون، البحث عن الضحية، أحلى من جدول الضرب، الهاربان، حصاد الشر.