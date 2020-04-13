Advertisements

في لقاء قديم.. سيد زيان: الأمريكيون عواطفهم مقتولة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف الفنان سيد زيان، الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته، عن سبب كرهه لأمريكا خلال لقاء تليفزيوني له قبل مماته.

وقال زيان، في لقاء تلفزيوني قديم له: "المحطات اللي مستحيل أقف عندها ولا أحب زيارتها هي أمريكا، لأني شفت بعيني انهم ناس بيملكوا العواطف المقتولة، يبقا أخوه ابن أمه وأبوه وده حصل قدام عيني 8 سنين من غير ما يشوفوا بعض، سلم علينا وقال آسف أنا مشغول وخد بعضه ومشي".

وتابع قائلا: "حصلت حادثة هناك واتنشرت سواق تاكسي مات ودماغه خبطت في زمارة الدريكسيون وفضلت الزمارة تزمر والناس ماشية حواليه وهو ميت ساعتين ونص لحد ما البطارية خلصت والبوليس جه وده كله حصل ومحدش قال ده ايه ولا سأل".

وأضاف فخور ببلدي مصر قائلا: "لو جينا هنا في مصر أو في أي بلد عربي وقولنا أه هنلاقي نص العمارة على الأقل ده لو مكنش كل العمارة كمان هيطلع ويقولك مالك في ايه سلامتك".

سيد زيان كوميديان مصري كبير، شارك في تقديم العديد من الأعمال الفنية والتي منها احترس عصابة النساء، أنسات وسيدات، أبو ربيع، شئ من الحب، مدرسة المشاغبين، المال والبنون، البحث عن الضحية، أحلى من جدول الضرب، الهاربان، حصاد الشر.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

صاحب فندق مستضيف للعائدين يكشف أوضاعهم مع العزل الصحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الجنايني: "هعمل الصح" وانتمائي للزمالك لا يتحكم في قراراتي

منذ ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي