بالأسود.. غادة عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها













تحرص الفنانة غادة عادل التفاعل الدائم مع محبيها وذلك بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات 'انستجرام' .وظهرت في الصورة مرتدية فستانًا أسود كما وضعت مكياجًا هادئًا يتناسب مع إطلالتها واعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها فزادها جمالاً .وتوالت تعليقات متابعيها يتغزلون بها ومن أهم التعليقات "بعشقك يا أجمل وأروع غادة.. قمراية.. بحبك" .والجدير بالذكر أن غادة تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "السلطانة" ويدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، يشارك في بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، والمسلسل تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.ومن ناحية أخرى تشارك غادة عبدالرازق في فيلم "حفلة 9"، ويشارك في بطولة هذا العمل طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبو راية، والمطربة جنات عبد المنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، وتجسد"عادل" شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه، العمل إخراج عبد المنعم ربيع، إنتاج الربيع للإنتاج الفني عبد المنعم ربيع.