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الولايات المتحدة تسجل 1514 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:44 ص
ضحايا فيروس كورونا
ضحايا فيروس كورونا
ترجمة- دينا قدري
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 1514 حالة وفاة مرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لإحصائية نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" حتى الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد (12 أبريل).

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجلة هي أقل من حصيلة اليوم السابق التي وصلت إلى 1920 حالة.

وقد أودى تفشي الوباء حتى الآن بحياة 22020 شخصًا على الأقل في الولايات المتحدة، لتعتبر بذلك الدولة الأكثر تضررًا والأعلى في معدل الوفيات في مختلف أنحاء العالم.

ومع ذلك، قال الرئي الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، وإن التدابير التي تهدف إلى الحد من انتشار مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد تتسبب في تكاليفها الاقتصادية والصحية العامة.

وفي حديث عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" مساء السبت، قال ترامب إنه سيتخذ قرارًا "قريبًا إلى حدٍ ما"، بناءً على نصيحة من "الكثير من الأشخاص الأذكياء جدًا، والكثير من المهنيين والأطباء وقادة الأعمال".

كما تتصدر الولايات المتحدة العالم إلى حد بعيد في عدد الإصابات المؤكدة، حيث سجلت 555313 حالة، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

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